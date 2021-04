Pienone di iscritti per le gare di ginnastica ritmica organizzate dal Club des Sports e in programma sabato 10 e domenica 11 aprile al Palazzetto di Châtillon. Saliranno in pedana circa 600 concorrenti, impegnate nella prova unica del Campionato Individuale Silver LA, LB e Coppa Italia GPT. Due giornate intense, che inizieranno alle 8,45 per concludersi nel tardo pomeriggio.

Entrambe le gare saranno trasmesse in live streaming sul sito del cdsports.it, un servizio che l’organizzazione ha voluto mettere a disposizione degli appassionati e delle famiglie che non potranno accedere alla palestra.

L’articolo Nel fine settimana quasi 600 ginnaste in pedana a Châtillon proviene da Aosta City Notizie.