Estonia: Nuove regole e giovani fantasmi A cura di: Calcio Sovietico In Estonia le società devono d'ufficio mettere in campo dall'inizio due KTM, sigla che indica da quelle parti i giocatori cresciuti nel vivaio. Questa regola è controproducente perché il Flora Tallinn, il club migliore del paese, ottiene un notevole vantaggio dato che a livello giovanile “monopolizza” il calcio estone. Cosa succede dunque? Che una squadra come il Nomme Kalju sostituisca per ben 2 volte nelle prime due giornate il numero 29 Rattasepp, che vedete in foto, dopo appena un minuto. Il Nomme ricordiamo che è una delle migliori del paese e solo tre anni fa aveva vinto il suo secondo titolo della storia. Nella società di Tallinn giocava anche Max… Source