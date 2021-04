“Pensavo di non servire”. E’ il nuovo eBook di Don Francesco Cristofaro. Con questo nuovo lavoro il sacerdote vuole elevare un inno di lode al Signore per il suo quindicesimo anniversario sacerdotale (9 Aprile 2021). “La mia vita” perché Don Francesco ripercorre per i lettori e la sua grande famiglia che si è formata negli anni, che varca i confini nazionali, le tappe più significative: la nascita con paresi spastiche alle gambe, la lotta contro il pietismo della gente, la non accettazione e i viaggi della speranza, gli interventi chirurgici. Vi è poi la famiglia, l’amore dei genitori, la Chiesa, la fede, la vocazione.

“Pensavo di non servire” perché nel tempo Francesco si era convinto non solo di non servire a nessuno ma anche che gli altri non avessero bisogno di lui. Tante volte ha sentito parole come: “tu non puoi venire a giocare con noi”, “poverino, perché cammina così?”, ancora “cosa potrà fare nella vita?”.

Gesù pian piano ha stravolto questi pensieri. Quel “non servire” è diventato un servizio d’amore, vicinanza, cammino di comunione, fraternità. È così all’interno dell’eBook troverete delle pagine intime ed inedite: il rapporto con la sorella e la malattia che li unisce, l’incontro con alcune persone che in modi particolari hanno bussato al suo cuore, i fedeli delle sue comunità che sono stati in questi anni tanti “cirenei”. In queste pagine troverete un invito alla speranza, a confidare nell’amore misericordioso del Signore, ma anche ad essere sempre piccoli ed umili perché, come scrive Don Francesco: «chi è piccolo può solo crescere e imparare mentre chi è pieno di sé non ha bisogno d’altro».

