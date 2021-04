Il Sassuolo dopo la sconfitta subita contro l'Inter a Milano è tornato ad allenarsi in vista del match di lunedì sul terreno del Benevento. La squadra nel pomeriggio di ieri ha tenuto una seduta defaticante, per i calciatori scesi in campo a San Siro, mentre il resto del gruppo ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Nel pomeriggio odierno il gruppo di mister De Zerbi tornerà ad allenarsi a porte chiuse. Intanto a dirigere la gara sul terreno del Benevento sarà il Sig. Valerio Marini della Sezione AIA di Roma 1. Assistenti sono stati designati il Sig. Carbone di Napoli Source