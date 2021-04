Assegnata la promozione nel Girone C, con il campionato – monstre della Ternana, la Serie C adesso sposta le proprie attenzioni sugli altri due gironi. A guardare la classifica, solo con un'occhiata distratta, si capisce che siamo di fronte a due bagarre incredibili. Nel girone A il Como guida a 65 con una partita da recuperare, inseguono Alessandria (62) e Pro Vercelli (61). La Pro dovrà fermarsi per l'ennesimo focolaio di coronavirus e si è vista rinviare la partita con il Lecce. Mentre il Como ospita il Grosseto e ha un impegno alla portata, l'Alessandria sarà di scena sul campo della Pro Sesto, che si è affidata ad Antonio Filippini. Favorito lo è certamente, il Como, ma la sensazione è che le sentenze definitive debbano… Source