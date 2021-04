Torna in campo domani il campionato di Serie D. Dopo la sosta della scorsa domenica per le festività pasquali riparte già a partire da domani con venticinque anticipi il campionato con la venticinquesima giornata (ventottesima per i gironi A e C a venti squadre). Qui nel dettaglio i match in programma nella giornata di domani alle ore 15:00. Girone A Bra-Lavagnese HSL Derthona-Arconatese Imperia-Fossano Pontdonnaz-Sanremese Saluzzo-Castellanzese Sestri Levante-Casale Girone B Calcio Brusaporto-Sona Casatese-Scanzorosciate Real Calepina-Tritium Villa Valle-Vis Nova Giussano Virtus CiseranoBergamo-NibionnOggiono Source