La positività di Simone Inzaghi ha fatto scattare tutti i protocolli in casa Lazio. Ed ecco che, come raccontato da Il Corriere dello Sport, da mercoledì sera, la squadra biancoceleste è in bolla. Formello-casa: questo il tragitto consentito ai calciatori.

Ieri è stato fatto il primo giro di tamponi, da cui non sono emerse brutte notizie. Ne arriverà un altro dopo 48 ore e dovrebbe essere fatto un test rapido anche domenica mattina in quel di Verona. Le preoccupazioni comunque sembrerebbero essere poche. Tutti i Nazionali sono risultati negativi una volta rientrati dai loro impegni. L’unico contatto tra Inzaghi e la squadra risale alla giornata di martedì, quando sono ripresi gli allenamenti dopo la pausa per le festività pasquale, coincisa con due giorni di pausa. L’avvicinamento alla sfida di domenica sarà comunque a dir poco particolare.

