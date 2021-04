Irpiniatimes.it

L’Avellino cerca l’immediato riscatto, una vittoria contro il Bari avrebbe doppio valore per i lupi, che chiuderebbero così il discorso secondo posto e che metterebbero subito alle spalle il ko contro la Ternana.

Miceli e compagni nel 42esimo scontro ai galletti, cercheranno la 13esima vittoria della storia. Negli ultimi tre incontri all’ombra del Partenio, il bilancio è di due successi irpini ed un pareggio. Giuseppe Carriero e Alberto De Francesco sono di nuovo arruolabili dopo la positività e questa per mister Braglia è di sicuro una buona notizia sia per il match che per il rush finale.

A loro potrebbe aggiungersi Andrea Errico, pronto al rientro almeno tra i convocati e pronto insieme a Giuliano Laezza a dare il proprio contributo nella post season. Da valutare Sonny D’Angelo e Emanuele Adamo, ma probabilmente i due calciatori saranno disponibili a mezzo servizio. Quella di domani è la gara dell’anno, il crocevia fondamentale della stagione.

