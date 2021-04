Il movimento politico Italia del Meridione prova a radicarsi ad Amendolara. Dopo l’incarico ad Andrea Renne quale commissario ad interim del nascente circolo locale e referente dell’Alto Jonio, è giunta la nomina, sempre per Amendolara, di Daniele D’Elia che svolgerà il ruolo di coordinatore dei giovani di Italia del Meridione. Il Movimento, coordinato dal senatore Nicodemo Filippelli e dal segretario federale Orlandino Greco punta a riorganizzare la propria attività nei comprensori, contribuendo alla discussione politico-sociale nei vari comuni come, in questo caso, ad Amendolara.

Redazione