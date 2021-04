Irpiniatimes.it

L’Avellino deve registrare il brutto infortunio di Luigi Silvestri: “L’Us Avellino 1912 comunica che, dopo l’infortunio subito in partita, il calciatore Luigi Silvestri, è stato trasportato in ambulanza, grazie all’intervento della Misericordia di Avellino, presso la clinica Villa Esther. Sotto l’osservazione del medico sociale ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del malleolo peroneale. Successivamente a tale esito l’arto interessato è stato immobilizzato con doccia gessata. Nelle prossime settimane, in base all’evoluzione delle condizioni di Silvestri, lo staff medico valuterà i tempi di recupero”.

L’articolo Avellino, brutte notizie per Luigi Silvestri proviene da irpiniatimes.