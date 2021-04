Un uomo di oltre 60 anni, la scorsa notte, è stato denunciato a Bari per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo da lui condotto, poco prima, aveva avuto un piccolo incidente, per fortuna senza lesioni, in prossimità di piazza Luigi di Savoia.

Sottoposto ad esame con etilometro, omologato presso il Comando della Polizia Locale, l’uomo è risultato positivo con un valore di alcol etilico nell’aria alveolare espirata oltre lo 0,8 g/l. Per lui, così, è scattata una denunciato per violazione dell’articolo 186 codice della strada: prevista la sospensione della patente da 6 a 12 mesi e 10 punti di decurtazione sulla stessa. Il veicolo, invece, è stato sottoposto a fermo amministrativo per 180 giorni.

