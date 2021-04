Apre, a Castrovillari, un secondo centro vaccinale. Dopo quello nel reparto di ortopedia dell’ospedale “Ferrari”, il nuovo allestimento del centro “Locomotiva” si trova presso la sede Anas dell’autostazione. A darne notizia è il sindaco, Mimmo Lo Polito, che parla di “quattro nuove linee vaccinali in grado di effettuare 400 vaccinazioni al giorno”. In settimana il direttore del distretto Esaro Pollino, dottor Francesco Di Leone, provvederà ad inserirlo sulla piattaforma per le prenotazioni.

“Solo la vaccinazione – ha dichiarato il primo cittadino – può tirarci fuori da questa brutta situazione. Nei nostri territori abbiamo raggiunto numeri importanti. Gli ultra ottantenni sono vaccinati con entrambe le dosi ben oltre il 90%. Quotidianamente presso l’ospedale si procede con i fragili che si erano prenotati a suo tempo sulla piattaforma. Con questo secondo centro – conclude Lo Polito – possiamo fare davvero grandi numeri. Speriamo solo non vi siano problemi nella consegna dei vaccini”.

Il ringraziamento del sindaco Lo Polito va al servizio di Protezione Civile del comune, all’Agenzia delle Entrate, all’Anas, alla Croce Rossa e ad Anpana.

Federica Grisolia