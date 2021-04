Vicenda davvero particolare quella del guardalinee di Manchester City-Borussia Dortmund. Il protagonista è stato Haaland

Octavian Sovre. Questo è il nome del guardalinee rumeno protagonista di una vicenda davvero particolare e che ha dell’incredibile. Tutto è accaduto al termine di Manchester City-Borussia Dortmund.

Il segnalinee ha infatti chiesto un autografo a Erling Haaland. Un gesto che però non è per nulla piaciuto alla commissione arbitrale del suo Paese, che ha dunque deciso per la sua sospensione. Uno stop che sarà effettivo già da questo fine settimana. Tutto questo nonostante l’uomo abbia rivelato che stava raccogliendo le firme dei calciatori più forti e famosi per poi metterle all’asta e aiutare il centro di terapia di adulti affetti da gravi forme di autismo.

