Nell’elenco dei convocati di Mister Semplici per la sfida di domani contro l’Inter c’è anche il giovane della Primavera Giuseppe Ciocci

Nonostante la sconfitta subita dalla Primavera del Cagliari, la prestazione e la splendida rovesciata sul finale di Giuseppe Ciocci non sono sicuramente passate inosservate. Ecco che anche per il giovane portiere classe 2002 arriva la convocazione in prima squadra per la sfida di domani a San Siro contro l’Inter.

