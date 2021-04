Irpiniatimes.it

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID – 19

Nuovo caso di positività nella nostra comunità.

La persona contagiata é asintomatica e si trova in isolamento fiduciario presso la propria abitazione.

I nostri auguri per una pronta ed immediata guarigione.

L’Asl ha avviato l’indagine epidemiologica per risalire ai contatti diretti della persona positiva al fine di ridurre eventuali altri rischi di contagi.

Continuate a prestare tutti la massima attenzione, ma soprattutto invito tutti i ragazzi a restare a casa e uscire solo se necessario.

State a casa, conto sulla vostra collaborazione.

FORZA Quadrelle.

