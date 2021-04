Se cercate un simbolo di resilienza al mostro invisibile conosciuto come Covid- 19, fatevi raccontare di nonna Vittorina di Soveria Simeri.

Una persona già vaccinata come tante altre nel piccolo paese del catanzarese, se non fosse che l’ arzilla anziana di Soveria ha già alle spalle cento primavere e poi c’è altro aspetto non secondario: Vittorina ha raggiunto la sede dell’inoculazione senza l’ aiuto di nessuno accompagnatore. E stessa cosa ha fatto dopo la puntura del richiamo del siero.

Per il primo cittadino di Soveria Simeri Amedeo Mormile “si tratta di un esempio da tramandare ai posteri come testimonianza di chi supera un ostacolo sognando un futuro migliore”. Anche Soveria Simeri ha concluso campagna vaccinale per over 80 e soggetti fragili e l’ ha fatto grazie a una splendida sinergia tra volontariato, medicina territoriale e amministrazione comunale.

