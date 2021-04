In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati accertati 173 nuovi casi di positività al covid su 1590 tamponi processati.

Residenti positivi 166: 1 Abriola (domiciliato a Potenza), 8 Atella, 2 Avigliano, 2 Castelluccio Inferiore, 5 Castelmezzano, 1 Episcopia, 1 Filiano, 2 Francavilla in Sinni, 1 Genzano di Lucania, 2 Grottole, 1 Laurenzana, 12 Lavello, 2 Marsicovetere, 33 Matera, 10 Melfi, 1 Miglionico, 2 Moliterno, 2 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 4 Nova Siri, 10 Palazzo San Gervasio, 2 Paterno, 9 Picerno, 1 Pietragalla, 6 Pisticci, 6 Policoro, 5 Potenza, 7 Rionero in Vulture, 1 Ripacandida, 4 Rotonda, 5 Ruvo del Monte, 7 Satriano di Lucania, 4 Scanzano Jonico, 1 Tursi, 2 Venosa, 2 Viggiano

Non residenti ma domiciliati in Basilicata 5: 1 Calabria (domiciliato a Melfi); 1 Campania (domiciliato a Melfi), 1 Lazio (domiciliato a Matera), 2 Puglia (domiciliati a Melfi)

Non residenti ed in isolamento in altra regione 2

Altre tre vittime registrate nelle ultime 24 ore: le persone decedute erano di Melfi, Pisticci e Potenza.

I ricoveri salgono lievemente rispetto a ieri e oggi sono 182, restano stabili le terapie intensive con 10 pazienti.