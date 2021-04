Questa mattina, nel Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in Catanzaro, si è tenuta la cerimonia di celebrazione del 169° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

Una celebrazione simbolica ma ricca di significato e valori, quelli racchiusi nel nostro motto “Esserci sempre” per sottolineare ancora una volta come le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono presenti sul territorio sempre, in ogni circostanza, al fianco e parte della comunità del nostro Paese

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19, anche quest’anno la cerimonia si è svolta nel rispetto delle misure di contenimento e nel massimo della sobrietà.

Il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro e il Prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, al suono delle note eseguite dal trombettista della Questura, in un commosso momento a ricordo di tutti i caduti della Polizia di Stato, hanno deposto una corona di alloro alla lapide posta in loro memoria.

Alla cerimonia hanno partecipato il Dirigente del Compartimento Calabria della Polizia Stradale, Caterina Naso, ristrette rappresentanze dei Dirigenti e del personale, delle sezioni dell’Anps di Catanzaro e Lamezia Terme, con i propri labari, e delle Organizzazioni Sindacali del personale.

Al termine della cerimonia, il Questore e il Prefetto hanno visitato la Centrale Operativa e l’Ufficio Immigrazione, di recente interessato da lavori di ristrutturazione per migliorarne la fruibilità.