Le calciatrici della Nazionale Femminile hanno consegnato abbigliamento sportivo ai rappresentanti della CRI Toscana a sostegno di due progetti del territorio. La FIGC si schiera nuovamente al fianco della Croce Rossa Italiana per sostenere le donne in condizioni di vulnerabilità. Ieri Milena Bertolini e le calciatrici della Nazionale Femminile hanno accolto, nel Centro Tecnico di Coverciano, una delegazione della CRI Toscana alla quale hanno donato abbigliamento e materiale sportivo a sostegno di due importanti progetti portati avanti sul territorio. A causa della pandemia, nell’ultimo anno sono emerse nuove forme di vulnerabilità e di povertà. Per questo motivo la Federazione, tra le numerose iniziative promosse dalla Croce Rossa, ha deciso di dare il… Source