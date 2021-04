Nahitan Nández, giocatore del Cagliari, sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza. Sul mercato…

Nahitan Nández potrebbe rivelarsi fondamentale per il Cagliari in ottica salvezza. La stagione dei rossoblù, purtroppo, non ha raggiunto i risultati sperati, sia dal punto di vista delle prestazioni (di squadra e individuali) sia da quello dei risultati. Proprio per questo motivo, El Leon potrebbe essere utile nello sprint finale, sopratutto perché ha dimostrato più volte quanto sia effettivamente decisivo negli equilibri della compagine isolana.

L’uruguaiano, inoltre, lancia una sguardo anche agli scenari futuri di mercato, con l’obiettivo di non svalutare il proprio cartellino. Come ricorda La Gazzetta Sportiva, il centrocampista difficilmente rimarrebbe in terra sarda anche durante la prossima annata, sopratutto perché la clausola da 36 milioni di euro risulta essere molto alta.

