Attimi di tensione ieri sera a Bari, in via Suppa, dove un uomo senza fissa dimora, senza alcuna motivazione, ha iniziato a insultare donne e bambini che passavano per la strada.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’uomo, alla loro richiesta di fornire le proprie generalità, è passato alle vie di fatto, aggredendoli. Uno degli agenti intervenuti ha riportato lievi lesioni con una prognosi di 4 giorni.

Una volta riportata la calma, l’uomo, oltre che per rifiuto di generalità, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’articolo Prima insulta donne e bambini, poi aggredisce agente della Polizia Locale: clochard denunciato in via Suppa proviene da Telebari.