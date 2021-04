Il Cagliari rinnovo Andrea Carboni: il giovane difensore può diventare una pedina nel prossimo calciomercato

Come riportato da il Corriere dello Sport, c’è una vera doppia vita per il Cagliari che, in piena bagarre salvezza, mette in “sicurezza” uno dei suoi giocatori più promettenti. Così Andrea Carboni che aveva il contratto in scadenza nel 2022, ha rinnovato col club di Giulini per altri tre anni. Il difensore, nel giro della nazionale Under 21, può diventare una potenziale pedina per il mercato estivo.

Un rinnovo che può dunque racchiudere una strategia anche in sede di calciomercato secondo il quotidiano sportivo romano.

