Alle 13.00 in campo Sassuolo U19 – Cagliari U 19 per il campionato Primavera 1 TIM. Ecco le formazioni ufficiali del match: SASSUOLO (3-5-2): Vitale; Arabat, Flamingo, Piccinini; Paz, Mercati, Artioli (C), Marginean, Saccani; Mattioli, Samele CAGLIARI: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia (C), Conti, Cusumano, Desogus, Kourfalidis, Contini, Del Pupo, Kouda