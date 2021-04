Domenica alle ore 18.00 il Bologna affronterà in trasferta la Roma, per la gara valida come 30^ giornata del campionato di Serie A. Questo l’elenco dei convocati di Mister Mihajlovic: Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski. Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Source