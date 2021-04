Irpiniatimes.it

A poche ore dal match contro il Bari, arrivano buone notizie in casa Avellino. Sono tutti negativi i tamponi fatti in mattinata al gruppo squadra. Quindi escluso il solo Santaniello, per mister Braglia non ci sono particolari problemi. Il trainer di Grosseto dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-2 con Forte in porta, difesa a tre con Silvestri, Miceli ed Illanes. In mediana Ciancio e Tito sugli esterni ed il trio Rizzo, Aloi, D’Angelo in mezzo. In avanti coppia d’attacco composta da Fella e Maniero.

L’articolo Us Avellino, tutti negativi dopo il nuovo ciclo di tamponi proviene da irpiniatimes.