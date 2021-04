Domani la Lazio andrà a far visita al Verona. E in terra veneta ci sono precedenti che sorridono ai biancocelesti

Domani alle ore 15 la Lazio farà visita al Verona, in un match che per i biancocelesti sarà a dir poco fondamentale nella corsa per un posto nella prossima Champions League.

A far ben sperare è la striscia positiva al Bentegodi della squadra capitolina. Infatti, come evidenziato dalla Lega Serie A nelle consuete statistiche pre-partita, la Lazio ha vinto otto delle ultime dieci sfide di campionato giocate contro l’Hellas nel girone di ritorno. A spiccare è l’1-5 dello scorso luglio. A completare il parziale un successo gialloblu nel 2000 e un pareggio nel 2014.

Ma non è tutto. Infatti i biancocelesti hanno vinto le ultime tre trasferte di Serie A TIM contro il Verona, un numero che è maggiore dei successi ottenuti in tutte le precedenti 20 giocate in casa dei veneti nella competizione: due vittorie, nove pareggi e nove sconfitte. Insomma, un qualcosa a cui aggrapparsi.

