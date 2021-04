L’Amministrazione comunale di Borgo Valbelluna ha reso pubblico il bando della 31^ edizione del Premio Letterario Nazionale “Trichiana Paese del Libro”, concorso per racconti inediti.

Anche per l’edizione 2021 il presidente di Giuria è Tiziano Scarpa, romanziere, poeta e drammaturgo, autore, tra i tanti titoli, di “Venezia è un pesce”, “Stabat mater” (Premio Strega 2009 e premio SuperMondello 2009) e i più recenti “Il cipiglio del gufo” e “La penultima magia”, quest’ultimo presentato a Borgo Valbelluna nella serata conclusiva della 30^ edizione del premio.

Per la 31^ edizione, Tiziano Scarpa ha proposto un tema molto stimolante e ricco di possibili sviluppi: “La svolta”. Partendo dal momento che stiamo vivendo, che ci ha fatto diventare esperti di svolte, Tiziano Scarpa suggerisce nel testo di presentazione del tema del concorso tutte le svolte che possiamo incontrare nella nostra vita: quelle passive e subìte, che ci travolgono e cambiano la vita nostro malgrado, quelle attive e prescelte, che ci portano a cambiare lavoro, amori, luogo dove vivere. E le svolte che non riusciamo a affrontare, per paura o per comodità.

Non vogliono invece cambiare strada o svoltare l’assessore alla cultura di Borgo Valbelluna, Monica Frapporti, e l’Amministrazione comunale di Borgo Valbelluna, che proseguendo nel solco tracciato da trent’anni a questa parte, si dichiarano sostenitori convinti del valore della cultura e della scrittura. “Noi continuiamo a credere nel valore della scrittura e il premio letterario nazionale “Trichiana Paese del Libro” è il nostro modo di testimoniarlo. Anche in questo scenario drammatico e con tante urgenze a cui pensare, è importante continuare a proporre iniziative come questa in quanto la scrittura, per usare una metafora di Philip Roth, rimane un’àncora di salvezza fondamentale per chi scrive e ancor più per chi legge” afferma l’assessore.

Il bando è riservato a racconti inediti sul tema “La svolta” e l’invio del racconto, nei modi indicati dal bando, scade il 31 maggio 2021. La cerimonia di premiazione è prevista per il 28 agosto 2021.

Il bando integrale del concorso è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Borgo Valbelluna, sulle pagine Facebook e Instagram Borgo Valbelluna Cultura o può essere richiesto inviando una mail a premioletterario@borgovalbelluna.bl.it

L’articolo Borgo Valbelluna: 31^ edizione del concorso letterario nazionale “Trichiana Paese del Libro” proviene da Bellunopress – Dolomiti.