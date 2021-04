Finale tutto d’oro per Michela Moioli che a Colere si è aggiudicata il sesto titolo italiano della carriera.

Le nevi che hanno visto sbocciare il suo talento hanno accompagnato ancora una volta la 25enne di Alzano Lombardo che ha concluso la propria stagione nel migliore dei modi.

L’esperienza e la conoscenza del tracciato hanno sicuramente aiutato la portacolori dell’Esercito che ha preceduto la sorprendente Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Caterina Carpano (Ski Team Fassa).

L’urlo di gioia si è invece stretto in gola per Thomas Belingheri (Scalve Boarder Team) che ha saputo regolare i favoriti di giornata mancando per un soffio il successo tricolore.

Nato e cresciuto all’ombra della Presolana, il padrone di casa si è dovuto arrendere soltanto a Tommaso Leoni che ha completato la doppietta targata Centro Sportivo Esercito.

Fra i giovani piazza d’onore per Niccolò Colturi (Scalve Boarder Team) che, dopo la caduta di poche ore prima, si è riscattato cogliendo la medaglia d’argento alle spalle di Luca Abbati (Alto Reno 20.20)

Discorso diverso per Marika Savoldelli (Scalve Boarder Team) che si è dovuta nuovamente accontentare del terzo gradino del podio dopo aver sfiorato ventiquattr’ore prima la vittoria nella Coppa Italia di categoria.

Preceduta da Camilla Angiolini e da Sofia Groblechner, la 18enne di Clusone ha recuperato soltanto in parte la delusione del giorno precedente che l’ha vista cedere il trofeo alla portacolori della Polisportiva Alpe Cimbra dopo il trionfo del 2020.

Raggiunta a quota 3000 punti dalla 17enne alto-atesina, la promessa della tavola orobica ha dovuto alzare bandiera in virtù del regolamento che, in caso di pari merito, assegna la vittoria all’atleta più giovane.

ASSOLUTI ITALIANI M

Leoni Tommaso

Belingheri Thomas

Mencomi Matteo

ASSOLUTI ITALIANI F

Moioli Michela

Angiolini Camilla

Carpano Caterina

GIOVANI F

Angiolini Camilla

Crobletcher Sofia

Savoldelli Marika

GIOVANI M

Abbati Luca

Colturi Nicolò

Giacomiello Andrea

ASPIRANTI F

Angiolini Camilla

Domò Allyson

Capretti Rebecca

ASPIRANTI M

Giacomiello Andrea

Podda Federico

Rezzoli Matteo

RAGAZZI F

Francesia Boirai

Meneghini Giada

Malvestiti Nicole

RAGAZZI M

Apollonio Luca

Marchelli Gregorio

Pitom Filippo

ALLIEVI F

Dusi Aurora

Mochem Veronica

Tabanelli Flora

ALLIEVI M

Costa Tommaso

Casi Federico

Di Matteo Alessandro

FIS F

Moioli Michela

Pitonakova Katarina

Angiolini Camilla

FIS M

Leoni Tommaso

Houser Madek

Belingheri Thomas