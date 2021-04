Il difensore sardo Andrea Carboni è sceso in campo dopo tanti mesi. Buona prestazione, ecco il suo incoraggiamento al Cagliari

È rimasto lontano dalla Serie A per dare un aiuto ai ragazzi della Primavera del Cagliari ma oggi Andrea Carboni ha dimostrato di sapere il fatto suo e di essere in grado di fornire delle prestazioni positive nonostante la giovane età. Sul suo account Instagram, il difensore rossoblù ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento per la sua squadra: «Questa grinta. Sempre. Fino all’ultimo secondo di questa stagione».

L’articolo Carboni su Instagram: «Questa grinta fino alla fine» – FOTO proviene da Cagliari News 24.