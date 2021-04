Quindici morti in 24 ore e altri 1.359 casi positivi al Covid 19 su soli 10.485 test, con un tasso di positività sempre molto alto, al 13%. Sono i dati dell’ultimo bollettino regionale sul Coronavirus, comunicati dalla Regione Puglia.

Dei nuovi casi, 563 sono in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 143 nella BAT, 257 in provincia di Foggia, 123 in provincia di Lecce, 187 in quella di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Per quanto riguarda i 15 decessi, 2 sono nel Barese, 3 nel Brindisino, 1 nel Leccese e 9 nel Tarantino.

