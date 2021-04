Santa Giustina – Inizieranno il 16 aprile i lavori per la realizzazione di un sottopasso ciclabile in località Gravazze, all’interno dell’importante opera inserita come variante Belluno-Feltre-Primolano nell’itinerario di interesse nazionale “Ciclovia Lunga Via delle Dolomiti” e riferito al Piano Regionale di mobilità ciclistica.

L’opera è mirata a togliere i ciclisti dalla Strada Statale, consentendo una viabilità alternativa in tutta sicurezza che assumerà anche valenza paesaggistica, culturale e turistica.

Il tratto tra la rotatoria in località Gravazze e il ponte di Bribano è un punto nevralgico di questo fondamentale progetto, pertanto si rende necessaria, durante l’esecuzione dei lavori, la chiusura della Statale 50 prevista dalle ore 9.00 del 16 alle ore 24.00 del 25 aprile.

Il traffico sarà deviato tramite relativa cartellonistica in questo modo:

– per chi da Feltre va a Belluno o Sedico deviazione a Busche sulla sinistra Piave che dovrà essere percorsa anche da chi va da Belluno a Feltre;

– per coloro che dai Comuni di Cesiomaggiore, San Gregorio e Santa Giustina si devono recare ad Agordo, Sedico e Belluno la deviazione sarà all’incrocio di Meano verso Ponte Mas, così come nel senso inverso.

Se non vi saranno intoppi, il disagio legato alla maggiorazione dei tempi di percorrenza durerà soltanto una settimana; eventuali variazioni e la data di apertura saranno comunicate tempestivamente tramite i mezzi di informazione ed i canali istituzionali del Comune di Santa Giustina.

