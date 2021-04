Il difensore dell’Inter Stefan de Vrij ha commentato la vittoria della sua squadra, sottolineando la crescita firmata Antonio Conte

Stefan de Vrij non può che essere soddisfatto dei grandi successi raccolti dall’Inter. Il difensore nerazzurro, in seguito alla vittoria contro il Cagliari, è intervenuto ai microfoni di InterTv, cogliendo così l’occasione per commentare la partita odierna, l’andamento della sua squadra e mettendo in evidenza quali aspetti Antonio Conte riesce a portar fuori da ciascun giocatore.

SUCCESSI – «Stiamo bene e si vede, i risultati arrivano e non abbiamo intenzione di fermarci. Siamo arrivati al nono clean sheet perché siamo riusciti a migliorare la fase difensiva grazie al lavoro di tutti quanti. La squadra è sempre più unita».

INTER PRAGMATICA – «Cerchiamo di gestire al meglio le diverse situazioni di gioco, è uno step che abbiamo fatto. È importante dare un’interpretazione diversa a ciascuna partita che si va a giocare. Non si può giocare sempre nello stesso modo, dobbiamo mettere ogni volta qualcosa in più, proprio come abbiamo fatto oggi».

L’articolo De Vrij: «Siamo in ottima forma. Vogliamo continuare così» proviene da Cagliari News 24.