L’Atalanta prova a mantenere il passo della grandi e a Firenze va a caccia della quarta vittoria consecutiva.

Gasperini conferma il 4-2-3-1 con Muriel, Malinovskyi e Pasalic alle spalle di Zapata. Panchina per Ilicic.

La diretta del match:

Il primo tempo

41′- Il Var ha ricontrollato la posizione di Zapata: gol convalidato!

40′- ANCORA ZAPATA!! RADDOPPIO DELLA DEA!! Grandissimo numero di Malinovskyi che s’inventa un assist al bacio per il colombiano che, a tu per tu con Dragowski, non sbaglia.

29′- Zapata! Il colombiano lanciato in profondità da Pasalic spara addosso a Dragowski. Poteva fare molto meglio.

26′- Caceres di testa su punizione di Biraghi, palla fuori di poco. Primo squillo della Fiorentina.

23′- Romero stende Vlahovic: ammonito. Protestano i giocatori e la panchina viola, vorrebbero il rosso diretto. Ma il replay mostra che perfino l’ammonizione è esagerata: l’intervento dell’ex Genoa era sulla palla.

20′- Dominio totale dell’Atalanta in questi primi 20′ di gioco.

19′- Zapata al volo, defilato: para Dragowski con un bel colpo di reni.

13′- ATALANTA IL VANTAGGIO!! HA SEGNATO DUVAN ZAPATA!! Corner di Malinovskyi e incornata perfetta del centravanti colombiano: 1-0 Dea!!

2′- Subito Malinovskyi col sinistro, palla alta.

1′- Si parte al Franchi!

Le formazioni ufficiali:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame Kouakou Christi, Vlahovic. All. Iachini.

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; de Roon, Freuler; Muriel, Pasalic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.