La partita di oggi tra Inter e Cagliari è quella degli ex. Da Nainggolan, a Godin e passando per Asamoah: sono loro i giocatori della squadra sarda che hanno vestito la maglia nerazzurra in passato.

Nonostante la pesante sconfitta rimediata dai ragazzi di Leonardo Semplici, la beneamata ha voluto fare un augurio al Cagliari per il finale di stagione tramite alcune foto pubblicate sul proprio profilo Twitter ufficiale, correlate dalla frase: «Ieri compagni d’avventura, oggi fieri avversari in campo: in bocca al lupo per il prosieguo del campionato!».

| RISPETTO Ieri compagni d’avventura, oggi fieri avversari in campo: in bocca al lupo per il prosieguo del campionato! #InterCagliari #FORZAINTER pic.twitter.com/VUqX4WJCcn — Inter (@Inter) April 11, 2021

