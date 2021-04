Per la prima serata in tv, domenica 11 aprile su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione della fiction “La compagnia del cigno”, con Alessio Boni. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il ritorno” e “Verità nascoste”. Nel primo, sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro…

Nel secondo, Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane, quando Irene era la fidanzata di Teoman. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno l’occasione per riportare alla luce una scomoda verità…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Cosa succederà?”: gli operatori del primo soccorso cercano di salvare quante più vite possibile dopo il drammatico deragliamento di un treno che ha seminato morte e paura in città…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa“, condotto da Fabio Fazio, mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.20 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.30 c’è “Flight”; su Italia1 alle 21.20 “X-Men – Giorni di un futuro passato”; su Rai4 alle 21.20 “Unfaithful – L’amore infedele”; su La5 alle 21.05 “Quasi sposi” e su Iris alle 21.15 “Charlotte Gray”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Risvegli – L’autunno del New England”. Ogni autunno una vasta regione dell’America Nord-orientale si accende di una ricca palette di rosso, oro e arancio. Scoprire le ragioni di questo fenomeno unico sul pianeta sarà sorprendente per tutti.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 20.25 la replica de “Le Iene show” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai