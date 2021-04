La Diasorin, società italiana con sede a Saluggia nel vercellese, annuncia di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione dell’azienda americana Luminex Corporation per un prezzo in contanti pari a 37 dollari per azione. Un’operazione da 1,8 miliardi di dollari. “L’acquisizione – afferma la società italiana in una nota – rafforzerà il posizionamento…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it