Il mondo del fitness marchigiano si unisce per dare voce all’emergenza economica che sta attanagliando gli operatori del settore, tra i più colpiti dalle chiusure per l’emergenza sanitaria. Palestre, piscine, centri sportivi sono completamente fermi da ottobre e più volte i gestori dei centri fitness hanno chiesto aiuti concreti per la categoria ma ad oggi i contributi economici arrivati sono ritenuti “briciole”.