Al comune di Concorezzo si affrontano, Monza e Roma, gara valevole per la 10^ giornata del Campionato Under 18. Avvio di partita equilibrato con gli ospiti che ci provano con una conclusione di Pagano che non inquadra lo specchio della porta,risposta dei padroni di casa affidata al destro di Caizza deviato in angolo da Berti. Nei giallorossi e' Cherubini a provarci con piu' insistenza,dall'altra parte Zito vicino al goal con un colpo di testa dopo un preciso cross di Biscotti. Il primo tempo si chiude con una conclusione debole di Modugno,facilmente parata da Ravarelli. La ripresa si apre con una Roma piu' vivac Source