A poche ore dal fischio d’inizio del match tra Verona e Lazio, ecco le probabili formazioni scelte da Ivani Juric e Simone Inzaghi

Mancano solamente poche ore al fischio d’inizio della sfida del Bentegodi tra Verona e Lazio, valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Una gara fondamentale per i biancocelesti in ottica quarto posto.

Orfana di Simone Inzaghi, costretto a casa per il Covid, la squadra si prepara ad affrontare gli scaligeri, dovendo far fronte anche a diverse assenze importanti. Per questo, il tecnico sembra intenzionato a schierare Adam Marusic di nuovo in difesa e a mettere sulla fascia Akpa-Akpro. Ecco, dunque, le probabili formazioni della partita di oggi riportate da La Gazzetta dello Sport.

VERONA (3-4-2-1) – Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All.: Juric.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Radu, Acerbi, Marusic; Fares, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Akpa-Akpro; Caicedo, Immobile. All.: Farris.

L’articolo Verona Lazio, probabili formazioni: Marusic in difesa, Akpa sulla fascia proviene da Lazio News 24.