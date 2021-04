Il 6 maggio 2017 la Cremonese festeggiò un'incredibile promozione in Serie B battendo il Racing Roma in rimonta. L'Alessandria rimase al palo dopo aver condotto il campionato anche con dieci punti di vantaggio. A distanza di quattro anni, il copione si inverte nel girone A, dove il Como stecca malamente in casa col Grosseto, pareggia 2-2 e si fa rimontare altri due punti dall'Alessandria di Moreno Longo.Il blitz per 1-0 sul campo della Pro Sesto, firmato Casarini, vale la quinta vittoria di fila per i grigi, che si portano a meno uno dalla vetta (ma con una partita in più, in attesa del recupero Olbia-Como). Difficile capire come finirà, ma l'inerzia sembra favorevole all'Alessandria, con il Como che fatica a scrollarsi dalle spalle la… Source