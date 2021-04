Scatta il ritiro da parte del Cagliari in vista del match contro il Parma: i rossoblù resteranno ad Asseminello da giovedì pomeriggio

Il Cagliari andrà in ritiro ad Asseminello in vista della sfida di sabato sera alla Sardegna Arena contro il Parma. La squadra, secondo quanto riportato da Tuttosport.com, deve ritrovare la concentrazione ormai persa da tempo, rimarcata sopratutto dalle ultime pesanti sconfitte incassate.

Il club di Giulini, dunque, si allenerà giovedì pomeriggio al centro sportivo di Assemini per poi proseguire la preparazione fino al giorno della gara contro gli emiliani. Questa potrebbe essere l’ultima chance in chiave salvezza, contando che i sardi sono al terzultimo posto in classifica a -5 dal Torino.

