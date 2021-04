Alla fine hanno ammesso l’errore. E chiesto scusa. “Quel post ci è sfuggito. Non ci riconosciamo nelle parole che in molti hanno letto, sono profondamente dispiaciuto”. Lo ammette senza giri di parole Luigi Stracuzzi, segretario e portavoce della lista civica ‘Rinascerò’.

“Coalizione a sostegno del sindaco Juri Imeri – non ha mancato di sottolineare la rivale alle prossime amministrative e candidata del Pd, Matilde Tura, che ha sollevato il caso -. La lista dà delle ‘capre’ ai commercianti che hanno dovuto chiudere, rispettando con grande senso di responsabilità le regole imposte dal lockdown. Che coraggio – commenta – dopo che in questi mesi sulle attività trevigliesi si è abbattuta una pioggia di multe, molto spesso per il nulla! Sono personalmente convita che il sindaco prenderà le distanze da questa lista”.

Un episodio davvero gravissimo. La lista civica Rinascerò, nella coalizione a sostegno del Sindaco Imeri, dà delle… Pubblicato da Matilde Tura su Domenica 11 aprile 2021 Parole di condanna anche dal collega Erik Molteni: “Un post che si commenta da solo – ha scritto sul suo profilo Facebook il consigliere dem -, a cominciare dalla grammatica”. Un po’ incerta, in effetti. Succede a Treviglio: la lista civica “Rinascerò”, a sostegno del sindaco Imeri, se ne esce con questo post nel quale… Pubblicato da Erik Molteni su Domenica 11 aprile 2021

“Commercianti, imparate! Questa è una DONNA con la D maiuscola, a differenza delle capre, che per paura chiudono, andando ad elemosinare in piazza, chiedendo di riaprire in ‘sicurezza’ inbavagliati, anch’essi strumentalizzati dalla politica corrotta. I diritti vanno esercitati, non chiesti!!!” si legge testualmentente nel post pubblicato intorno alle 22 di venerdì sulla pagina Facebook. A quanto pare, “l’azione individuale e non condivisa di un collaboratore”, spiegano dalla lista.

Il contenuto, dopo le polemiche, è stato rimosso dalla pagina in questione, insieme al video allegato di una barista che invitava a disobbedire alle ordinanze anti-Covid. Alla fine pure il sindaco Imeri (Lega) si è pubblicamente dissociato: “Qui l’unica capra – si è limitato a rispondere via social – è l’autore del commento”.