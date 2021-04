È stata rinviata a data da destinarsi la partita tra il Vastogirardi e il Campobasso. Il match si sarebbe dovuto disputare mercoledì 14 aprile al ‘Di Tella’ ma la società altomolisana è alle prese con alcuni casi positivi al virus all’interno del gruppo e ha inviata la documentazione alla Lega che ha così rinviato l’incontro.

I Lupi così non saranno impegnati nel turno infrasettimanale previsto e sono già proiettati alla partita casalinga di domenica prossima contro la Vastese. Per i ragazzi di Cudini si tratta del secondo recupero ora da smaltire dopo quello col Pineto che non è stato ancora programmato.

L’entusiasmo in casa campobassana è alto dopo la vittoria conquistata sul Castelnuovo che ha confermato la forza di una squadra che viaggia a quota 53 punti con 5 di vantaggio sul Notaresco.