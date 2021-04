Da oggi, lunedì 12 aprile, dopo un mese di zona rossa, il Piemonte torna in zona arancione, tranne la provicnia di Cuneo, che farà il cambio di colore a partire da mercoledì 14 aprile. Tornano quindi in classe le seconde e terze medie (le scuole dell’infanzia, le primarie e le prime medie sono tornate in … Leggi tutto L’articolo Il Piemonte, tranne Cuneo, torna in zona arancione, ecco le…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it