Bruttissimo infortunio per l’ex Lazio Pedro Neto. Per il portoghese la stagione è ora completamente finita

Stagione finita per Pedro Neto. L’ex giocatore della Lazio, ora in forza al Wolwerhampton, ha pagato a caro prezzo lo stop arrivato venerdì nel match contro il Fulham. L’infortunio alla rotula s’è rivelato infatti più grave del previsto e il giocatore sarà costretto a operarsi.

Questo il comunicato del club inglese: «Pedro Neto ha subito un infortunio alla rotula nella partita contro il Fulham e dopo un consulto avvenuto a Londra, è stato necessario pianificare l’operazione per questa settimana. Purtroppo il giocatore non rientrerà in campo prima della prossima stagione».

L’articolo Infortunio Pedro Neto, stagione finita per il portoghese proviene da Lazio News 24.