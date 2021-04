Per la prima serata in tv, lunedì 12 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La fuggitiva”, con Vittoria Puccini. Verranno proposti due episodi: nel primo, grazie a Marcello, Arianna comincia a capire che, attorno a Fabrizio, c’erano persone che potrebbero nascondere qualcosa. Parlando con la sorella del defunto Bonzani, scoprono che quest’ultimo era in collera con il suo ex datore di lavoro, Fusco, un costruttore molto noto nella zona, presente anche all’inaugurazione del polo residenziale a cui aveva preso parte Fabrizio.

Nel secondo, Michela, sempre più decisa a catturare Arianna, comincia a sospettare che dietro il suicidio di Bonzani ci sia qualcosa di poco chiaro, nonostante Berti la spinga a concentrarsi sulla fuggitiva. Seguendo quella che pensano possa essere una pista, Arianna e Marcello penetrano di notte nell’azienda di Fusco…

Su Canale5 alle 21.45 l’appuntamento è con “L’isola dei famosi”, condotto da Ilary Blasi.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Troppo napoletano”; su Italia1 alle 21.20 “Fast & Furious 5”; su La7 alle 21.15 “Black rain – Pioggia sporca”; su Rai4 alle 21.20 “Mortal”; su La5 alle 21.20 “Rosamunde Pilcher – Le ali della speranza”; su Iris alle 21.15 “Giochi di potere” e su Italia2 alle 21.10 “Beowulf & Grendel”.

Rai5 alle 21.15 proporrà “Sciarada – Il circolo delle parole”. Un docufilm sulla storia dell’antropologo Fosco Maraini, di sua moglie, la pittrice Topazia Alliata, e delle loro figlie, Dacia, Yuki e Toni, prigionieri in un campo a Nagoya. La nipote Mujah ci accompagna in un viaggio in Giappone in un percorso di comprensione e riconciliazione.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai