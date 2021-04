Al termine della gara tra l'Hellas Verona e la Lazio, vinta dai biancocelesti sul finale di partita per 1-0, ha parlato il tecnico gialloblù Matteo Paro, che ha sostituito in panchina lo squalificato Juric. Queste le sue parole: “Se la sconfitta lascia un retrogusto amaro, anche in considerazione di una gara disputata alla pari contro un avversario forte? Sì, dispiace, perché i ragazzi hanno giocato al livello della Lazio, disputando una bella partita, fatta di applicazione, concentrazione, fisicità, corsa e gioco. Devono essere soddisfatti per la gara che hanno disputato, una partita 'vera' contro un avversario davvero forte. Giocare in questo modo contro un avversario del genere deve essere Source