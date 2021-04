Prima l’insolito via vai notato presso l’abitazione di un uomo già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati di droga, quindi la decisione di effettuare una perquisizione più approfondita in occasione di uno dei soliti controlli e dunque la scoperta di 15 grammi di hashish e 41 grammi di marijuana nascosti all’interno della vaschetta dello scarico del water.

Succede a Turi, dove i carabinieri hanno arrestato nuovamente un 34enne nullafacente del posto che, per sbarcare il lunario, ha deciso di intraprendere una lucrosa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Tratto ancora una volta in arresto, così, il pusher è stato sottoposto di nuovo agli arresti domiciliari e dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’articolo Turi, droga nella vaschetta dello scarico del water: arrestato 34enne già ai domiciliari per spaccio proviene da Telebari.