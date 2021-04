A partire da oggi sono aperte le adesioni alla campagna vaccinale anti Covid in Puglia anche per la fascia di età 69-60. Oggi potranno aderire 69enni e 68enni, cioè i nati nel 1952 e 1953 e potranno farlo sino al 24 aprile. Gli ultimi a poter confermare l’appuntamento già fissato dalle ASL saranno i pugliesi di 61 e 60 anni, nati dunque nel 1960 e 1961, che dovranno attendere il 21 aprile prossimo.

I canali per aderire sono tre: farmacie, numero verde 800.71.39.31 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e il portale internet ‘La Puglia ti vaccina’. Intanto, sempre oggi sono iniziate le somministrazioni agli under80 che si erano già prenotati e ai 79enni non prenotati che volessero comunque essere vaccinati, non si registrano assembramenti.

L’articolo Vaccini in Puglia, al via le adesioni per i nati nel 1952 e 1953: c’è tempo fino al 24 aprile proviene da Telebari.