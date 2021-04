Sono 20mila i pugliesi vaccinati oggi, 10mila dei quali sono 79enni. I numero di somministrazioni odierne consente alla Puglia di “raggiungere il target giornaliero indicato dal Commissario straordinario per l’Emergenza Covid. Negli ultimi tre giorni – fa sapere la Regione – la Puglia ha mantenuto costante questo livello di somministrazioni”.

Proseguono le prime e seconde dosi agli over 80, ai pazienti fragili e ai caregiver e, nella prima giornata della campagna dedicata ai 79enni, sono 10mila i pugliesi vaccinati in questa fascia di età. Il dato è aggiornato alle 18, con le somministrazioni ancora in corso. Sarà aperta da domani, martedì 13 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi senza fragilità di 78 anni (nati nel 1943).

Mentre mercoledì 14 aprile sarà consentita la vaccinazione ai nati nel 1944 e 1945, quindi dei 77enni e 76enni. “Si va avanti – dice la Regione – sino ad esaurimento dei vaccini disponibili”. Le dosi in totale di siero anti-Covid in Puglia somministrate sino ad oggi dall’avvio della campagna vaccinale sono 788.269 (alle 18).

L’articolo Vaccini, oggi in Puglia 20mila dosi: 10mila di queste ai 79enni proviene da Telebari.